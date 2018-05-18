В Конго подтвердили новые смерти от Эболы

В Демократической Республике Конго снова выявлены вспышки заболеваний вирусом Эбола. Из 14 новых подтвержденных случаев заражения два закончились смертью, пишет The Guardian со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Всего сообщается о 45 заболевших, из них 14 случаев официально подтверждены. На данный момент Минздраву известно о 25 летальных исходах, связь которых со вспышкой Эболы пока не подтверждена. Таким образом число погибших может оказаться значительно выше предварительных цифр. Под наблюдение взяты 500 человек, возможно, имевших контакты в зараженными.

Случаи заражения регистрируют не только в сельской местности, как случалось до этого, но и в центре Экваториальной провинции Мбандаке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отправила в ДР Конго более 5 тысяч доз экспериментальной вакцины от Эболы.