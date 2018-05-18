В МИД РФ требуют освободить руководителя "РИА Новости-Украина"

В министерстве иностранных дел РФ осудили арест руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.Об этом говорится в заявлении МИД РФ."В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, который всегда честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве РФ.В российском министерстве требуют "немедленного освобождения" Кирилла Вышинского и призывают другие страны обратить внимание на "царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием".