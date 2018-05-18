В Москве прошла акция в поддержку главреда РИА Новости Украина

18 мая у посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку арестованного в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В акции участвовали главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Эрнест Мацкявичус и генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, сообщает РИА Новости.

Участников разогнал дождь, и они направились к ближайшей станции метро. Движение по Леонтьевскому переулку, перекрытому на время акции, восстановлено, но сотрудники Росгвардии продолжают дежурство.

Согласно оценке организаторов, на акцию пришли около 200 человек.

15 мая Кирилл Вышинский, имеющего двойное гражданство Украины и России, был задержан Службой безопасности Украины около собственного дома в Киеве. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.