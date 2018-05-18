В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу»

Дмитрий Корчинский, лидер украинской политической организации "Братство", назвал Крымский мост "позором для всех жителей Украины". Корчинский, в частности, разочарован тем фактом, что мост был построен мирно, то есть, без диверсий и терактов."Мост через Керченский пролив стал для России триумфальной аркой, а должен был стать виселицей. На нем должны висеть все причастные к его строительству — не только каждый олигарх и чиновник, но и каждый прораб, участвовавший в стройке", — цитирует украинского радикала Федеральное агентство новостей.Корчинский говорит, что фотография Крымского моста висит у него над кроватью — это нужно для того, чтобы радикал о нем не забыл (видимо у него проблемы с памятью).Комментировать заявления украинских политиков — себя не уважать — отмечает Константин Бахарев, депутат Государственной думы, который раньше был первым вице-спикером Госсовета Крыма."Не нужно лишний раз пиарить этого маргинального персонажа. Очевидно, что ему нужно к специалистам — тут все признаки тяжелого психиатрического расстройства", — отвечает Бахарев на просьбу прокомментировать заявление радикала.