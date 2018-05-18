В Новосибирске проходят сборы с военными дознавателями

В Доме офицеров в Новосибирске стартовали сборы с дознавателями воинских частей и военных учреждений Новосибирского гарнизона. В них принимают участие свыше ста военнослужащих.

Сборы проходят под руководством заместителя военного прокурора Новосибирского гарнизона подполковника юстиций Сергея Голипада. Военнослужащим доводят основные требования уголовно-процессуального законодательства. Особое внимание на встрече с военными дознавателями уделяется отработке действий при получении информации о совершенном преступлении. Помимо лекций, на сборах проводится круглый стол, где слушатели разбирают конкретные случаи правонарушений и делятся друг с другом практическим опытом.

На сборы приглашены военные дознаватели воинских частей Новосибирского гарнизона, а также военнослужащие органов полиции, МЧС, Новосибирского военного института и Новосибирского высшего военного командного училища.