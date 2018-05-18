В пережившей нападение техасской школе нашли взрывчатку

В средней школе города Санта-Фе (штат Техас, США), на которую сегодня было совершено вооруженное нападение, предположительно, нашли, взрывчатые вещества. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Также взрывчатку нашли вблизи школы.

Число жертв стрельбы в школе, по словам местного шерифа, составляет от 8 до 10 человек. В основном это ученики.

Как сообщило в твитере Генконсульство России в Хьюстоне, россиян среди пострадавших, по данным Госдепартамента и местного шерифа, нет.