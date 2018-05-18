В России могут разрешить оплачивать услуги адвокатов по итогам работы

В российском законодательстве могут прописать дополнительные гарантии гарантий реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а также уточнить статус адвоката. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, он имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Проект федерального закона подготовил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В документе, в частности, предусматривается включение в соглашение между адвокатом и клиентом условия, согласно которому размер и выплата вознаграждения зависит от результата оказания юрпомощи. Читайте по теме

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«В целях повышения доступности помощи адвокатов для населения предлагается дополнить законодательство положением о возможности включения в соглашение условия, согласно которому размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, это позволит получить квалифицированную юридическую помощь тем, кто не располагает на момент заключения соглашения с адвокатом необходимой для выплаты ему вознаграждения суммой.

Отмечается, что на возможность прописать данную разновидность вознаграждения в законодательстве указал Конституционный Суд. Обязанность разработать и установить правила применения адвокатами такого договорного условия предлагается возложить на Федеральную палату адвокатов.

Документом также предлагается внести изменения, которые касаются статуса адвоката, полномочий адвокатской палаты, ограничений по количеству замещения должности президента палаты адвокатов, деятельности адвокатских бюро и соглашений об оказании юрпомощи.

В частности, лицо, занимавшее должность президента адвокатской палаты в течение двух сроков, имеет возможность вновь занять эту должность только путем избрания его президентом на собрании адвокатов или на их Всероссийском съезде.

Кроме того, для стимулирования пополнения состава адвокатуры молодыми юристами законопроект предлагает исключить требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два юриста, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет.

Как отмечают инициаторы законопроекта, указанные предложения отвечают целям оптимизации нормативного регулирования сферы адвокатской деятельности и адвокатуры на современном этапе развития. Принятие поправок позволит повысить гарантии реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

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