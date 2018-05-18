В России предложили добавить Владимиру Путину еще один президентский срок

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, по которому Владимир Путин сможет править не два срока подряд, а три. Об этом сообщают российские СМИ."На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд.Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти", - говорится в пояснительной записке.