В семье горе – пьющий муж – что делать?

Показать меню
Актуально
Эстонский регион поместил на флаг и герб изображение конопли (ФОТО) - 18:34 Эстонский регион поместил на флаг и герб изображение конопли (ФОТО) Статус Росмолодежи повысился после того, как агентство было подчинено напрямую - 18:42 Статус Росмолодежи повысился после того, как агентство было подчинено напрямую Кабмину Боевые действия на Донбассе станут главной темой разговора Ангелы Меркель и - 18:46 Боевые действия на Донбассе станут главной темой разговора Ангелы Меркель и Путина Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье приняли - 19:02 Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье приняли участие в представительном турнире по баскетболу Прогресса в освобождении политзаключенных и заложников на Донбассе нет, – - 19:27 Прогресса в освобождении политзаключенных и заложников на Донбассе нет, – Геращенко Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: прямая трансляция на «Ю» - 19:28 Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: прямая трансляция на «Ю» В Совфеде отреагировали на публикацию американского СМИ с призывом бомбить - 19:49 В Совфеде отреагировали на публикацию американского СМИ с призывом бомбить Крымский мост Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги - 19:55 Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на - 20:02 Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на учениях в Ульяновске Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной - 20:21 Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной игры Доверяй, но изучай - 20:35 Доверяй, но изучай Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину - 20:40 Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину В дом прокурора в Ингушетии бросили гранату - 20:41 В дом прокурора в Ингушетии бросили гранату Германия получила образец «Новичка» от перебежчика из России - 20:41 Германия получила образец «Новичка» от перебежчика из России Партия Пашиняна поддержала требования протестующих об отставке мэра Еревана - 20:41 Партия Пашиняна поддержала требования протестующих об отставке мэра Еревана «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 620 тысяч рублей из-за болельщиков - 20:41 «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 620 тысяч рублей из-за болельщиков Пожар у поселка Пугачево в Удмуртии распространился на 50 гектаров - 20:42 Пожар у поселка Пугачево в Удмуртии распространился на 50 гектаров
» » В семье горе – пьющий муж – что делать?

В семье горе – пьющий муж – что делать?


Добавлено: 18 май 2018 в 17:26, Категория: Статьи

В семье горе – пьющий муж – что делать?Пьющий человек – сам по себе неприглядное явление. Помимо опустившейся агрессивной или наоборот «развалившей» личности с букетом заболеваний разной степени тяжести – это еще и большое горе для домочадцев. Жена, дети, родители страдают от скандалов, попоек, постоянного выяснения отношений. Семейные ценности постепенно сходят на нет, так дети видят истинную картину жизни в семье и отцом-алкоголиком. Они понимают, что не нужны своему отцу, видят страдания матери, которая пытается как-то изменить ситуацию. Все это выливается в серьезную психологическую драму, окончание которой даже страшно предположить. Нужно срочно принимать меры, найти выход из создавшейся ситуации.

Для женщины вопрос как заставить мужа бросить пить – становится во главу угла. Самостоятельно его решить крайне сложно. Попытки ограничить потребление спиртного запретительными мерами – исцеления не принесут, а наоборот, вызовут агрессию и еще усугубят ситуацию.

Необходимо получить консультацию у специалиста: на первичном собеседовании он детально выяснить степень заболевания, характер и наклонности пациента. Если муж пьет советы дать сможет только специалист. Мисько Алексей Кириллович имеет высшее образование по двум направлениям: медицине и психологии. Он понимает и рассматривает проблему с двух сторон: как психолог и как врач. Следовательно, и его дельные советы будут действенного характера. Важно направить пьющего человека на лечение, объяснить ему, насколько важно лечение, а сделать это простыми уговорами или силовым путем невозможно. Только грамотное психологическое влияние – грамотная беседа способствует принятию этого решения. И без психолога в данной ситуации не обойтись. А затем, врач примет решение по медикаментозному лечению.


Материалы по теме:

В Югре срочно требуются психологи для родителей погибших и пострадавших детей
Дети Анжелины Джоли заявили о желании жить с отцом
Джоли разозлилась на отца из-за встречи с Брэдом Питтом
Ученые выяснили на каком расстоянии видят новорожденные дети
Добавлено: 18 май 2018 в 17:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018:

В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018: "Русские женщины ненавидят скучных мужчин"

Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

В России может появиться Кодекс историка

В России может появиться Кодекс историка

Минздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцев

Минздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцев

Новости России
еще новости
Слишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство

Слишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство

Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгам

Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгам

Новый состав правительства объявят 18 мая — Песков

Новый состав правительства объявят 18 мая — Песков

СК РФ прекратил уголовное преследование математика Богатова

СК РФ прекратил уголовное преследование математика Богатова

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться

Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться

Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса

Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса

Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»?

Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»?

Хайди Клум и Том Каулитц в Каннах

Хайди Клум и Том Каулитц в Каннах

Новости политики
еще новости
Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства

Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства

С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор

С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор

В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу»

В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу»

Предательство - врожденное свойство российского интеллигента

Предательство - врожденное свойство российского интеллигента

Новости экономики
еще новости
Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Новости общества
еще новости
Главком ВМФ России откроет акцию «Ночь музеев» в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Главком ВМФ России откроет акцию «Ночь музеев» в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

ВКС заявили о неожиданных итогах полета Ту-95 у берегов Аляски

ВКС заявили о неожиданных итогах полета Ту-95 у берегов Аляски

Кабинет Министров Украины меняет схему оплаты труда шахтеров

Кабинет Министров Украины меняет схему оплаты труда шахтеров

Войска ВВО пополнили призывники из восьми регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири

Войска ВВО пополнили призывники из восьми регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири

Происшествия
еще новости
В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

Новости Украины
еще новости
Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ

Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ

Вот вам и «рюмка водки на столе» — Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

Вот вам и «рюмка водки на столе» — Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

В Донбассе число блокпостов уменьшат почти в два раза

В Донбассе число блокпостов уменьшат почти в два раза

Командующий ООС призвал Хуга повлиять на провокации боевиков

Командующий ООС призвал Хуга повлиять на провокации боевиков

Мировые новости
еще новости
Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Ученые нашли неожиданные полезные свойства табака

Ученые нашли неожиданные полезные свойства табака

В России предложили добавить Владимиру Путину еще один президентский срок

В России предложили добавить Владимиру Путину еще один президентский срок

Боевики в Троицком убили ребенка и родителей

Боевики в Троицком убили ребенка и родителей




Лента новостей
С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор - 17:20 С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юморПутин прокомментировал выздоровление Скрипаля - 17:08 Путин прокомментировал выздоровление СкрипаляЕврокомиссия заявила о противодействии «антииранским» санкциям США на территории ЕС - 16:49 Еврокомиссия заявила о противодействии «антииранским» санкциям США на территории ЕСЯровая предложила блокировать призывающие детей к нарушениям сообщества - 16:48 Яровая предложила блокировать призывающие детей к нарушениям сообществаДля появления новых видов млекопитающих достаточно острова площадью 10 000 квадратных километров - 16:48 Для появления новых видов млекопитающих достаточно острова площадью 10 000 квадратных километровСуд рассмотрит очередную жалобу на блокировку Telegram в июне - 16:48 Суд рассмотрит очередную жалобу на блокировку Telegram в июне«Саратовские авиалинии» вновь начали продажу билетов - 16:47 «Саратовские авиалинии» вновь начали продажу билетовВ Москве прошла акция в поддержку главреда РИА Новости Украина - 16:47 В Москве прошла акция в поддержку главреда РИА Новости УкраинаУченые нашли неожиданные полезные свойства табака - 16:35 Ученые нашли неожиданные полезные свойства табакаСлишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство - 16:34 Слишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство«Без смеха смотреть невозможно»: Драка украинских полицейских с подозреваемым «взрывает» Сеть - 16:32 «Без смеха смотреть невозможно»: Драка украинских полицейских с подозреваемым «взрывает» Сеть (ВИДЕО)Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгам - 16:01 Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгамВылазка ВСУ на окраину Горловки захлебнулась в крови: сводка о военной ситуации в ДНР (ИНФОГРАФИКА) - 15:49 Вылазка ВСУ на окраину Горловки захлебнулась в крови: сводка о военной ситуации в ДНР (ИНФОГРАФИКА)Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»? - 15:48 Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»?
Последние новости
На полицейского возбудили дело за «унижающий русских» пост «ВК» - 18:28 На полицейского возбудили дело за «унижающий русских» пост «ВК» Экс-инспектора ДПС в Татарстане заподозрили в похищении человека - 18:28 Экс-инспектора ДПС в Татарстане заподозрили в похищении человека Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook - 18:27 Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook Россия впервые выиграла у Украины спор в рамках ВТО - 18:27 Россия впервые выиграла у Украины спор в рамках ВТО Единороссов будут лишать партбилетов за моральный облик - 18:26 Единороссов будут лишать партбилетов за моральный облик Олег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала» - 18:26 Олег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала» Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ - 18:21 Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа - 18:14 Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться - 17:56 Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса - 17:35 Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса Сезонное обновление в ресторанах Москвы - 17:34 Сезонное обновление в ресторанах Москвы Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства - 17:28 Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства В семье горе – пьющий муж – что делать? - 17:26 В семье горе – пьющий муж – что делать?
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"