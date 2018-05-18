В семье горе – пьющий муж – что делать?

Пьющий человек – сам по себе неприглядное явление. Помимо опустившейся агрессивной или наоборот «развалившей» личности с букетом заболеваний разной степени тяжести – это еще и большое горе для домочадцев. Жена, дети, родители страдают от скандалов, попоек, постоянного выяснения отношений. Семейные ценности постепенно сходят на нет, так дети видят истинную картину жизни в семье и отцом-алкоголиком. Они понимают, что не нужны своему отцу, видят страдания матери, которая пытается как-то изменить ситуацию. Все это выливается в серьезную психологическую драму, окончание которой даже страшно предположить. Нужно срочно принимать меры, найти выход из создавшейся ситуации.

Для женщины вопрос как заставить мужа бросить пить – становится во главу угла. Самостоятельно его решить крайне сложно. Попытки ограничить потребление спиртного запретительными мерами – исцеления не принесут, а наоборот, вызовут агрессию и еще усугубят ситуацию.

Необходимо получить консультацию у специалиста: на первичном собеседовании он детально выяснить степень заболевания, характер и наклонности пациента. Если муж пьет советы дать сможет только специалист. Мисько Алексей Кириллович имеет высшее образование по двум направлениям: медицине и психологии. Он понимает и рассматривает проблему с двух сторон: как психолог и как врач. Следовательно, и его дельные советы будут действенного характера. Важно направить пьющего человека на лечение, объяснить ему, насколько важно лечение, а сделать это простыми уговорами или силовым путем невозможно. Только грамотное психологическое влияние – грамотная беседа способствует принятию этого решения. И без психолога в данной ситуации не обойтись. А затем, врач примет решение по медикаментозному лечению.