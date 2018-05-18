В воинской части под Львовом был убит начальник караула

Военная прокуратура выясняет обстоятельства смерти офицера во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.«17 мая 2018 года около 04.50 на территории одного из военных городков Львовщины в караульном помещении обнаружено тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями — в область головы и груди», — говорится в сообщении.На место событий выехали следователи ГУ Нацполиции во Львовской области, прокурор военной прокуратуры Львовского гарнизона и представители военной службы правопорядка.В единый реестр планируется внести информацию о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.115 УК Украины — «Умышленное убийство».