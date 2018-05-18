Варламов отказался участвовать в выборах мэра Москвы

Журналист Илья Варламов решил не участвовать в выборах московского градоначальника. В своем блоге он написал, что планировал использовать выборы, чтобы донести до новой аудитории свои идеи.

«Ведь выборы — это кроме всего прочего внимание СМИ, эфиры, дебаты. Сейчас я понимаю, что в сложившейся ситуации гораздо важнее говорить об открытых конкурентных выборах, о важности свободы, демократии, честных судов и честных СМИ, чем об урбанистике», — отметил он.

Кроме того, журналист заявил, что ситуация с выборами в России «сложилась довольно печальная». Варламов выразил сомнение, что в ходе голосования не будут допущены фальсификации. Однако он подчеркнул, что нельзя опускать руки.

Илья Варламов написал, что не видит своего участия в сложившейся ситуации.

«Мне 34 года, у меня объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей. Использовать выборы для самопиара и как трибуну для своих идей очень соблазнительно. Но я не буду», — отметил журналист.

Варламов заявил, что будет поддерживать независимых кандидатов и призвал к этому своих читателей.