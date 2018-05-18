МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский вратарь "Тампы Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Василевский в четверг отразил 36 бросков из 38 в четвертом матче полуфинала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (победа "молний" - 4:2) и помог своей команде сравнять счет в серии — 2-2. Василевский становится первой звездой дня второй раз подряд. Во вторник россиянин также отразил 36 бросков и позволил своей команде одержать первую победу в серии.

Второй звездой дня стал нападающий "Лайтнинг" Брэйден Поинт, набравший 2 очка (гол + пас). Третьей звездой был признан российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, ставший автором второй шайбы своей команды.