ВКС заявили о неожиданных итогах полета Ту-95 у берегов Аляски

Полет российского Ту-95 рядом Аляской над водами Ледовитого океана стал полной неожиданностью для американцев, считает Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией Воздушно-Космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант.

Его мнение приводит Интерфакс:

… всего одна пара истребителей F-22 ВВС США поднялась для сопровождения наших самолетов. Всего одна. Это свидетельствует об эффекте внезапности. Во время выполнения аналогичных полетов обычно нас сопровождают до 5-7 единиц не одного, а нескольких государств.

Кобылаш отметил, что сопровождение двумя американскими истребителями в воздушном пространстве над нейтральными водами было корректным, без каких-либо нарушений.