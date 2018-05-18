Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом

Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад провели в четверг переговоры в Сочи. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, как сообщает ТАСС, что Асад посетил РФ с рабочим визитом.По словам Пескова, переговоры были обстоятельными. Путин отметил и поздравил Асада со значительными успехами сил правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями, уточнил представитель Кремля."Была отмечена необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического процесса, отмечены успехи и в ходе астанинского [процесса], и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи", - сказал Песков. По его словам, "теперь в ходе переговоров шла речь о следующих совместных шагах".По его словам, сам Асад на переговорах сказал, что ситуация со стабильностью в Сирии улучшается и это открывает двери перед начавшемся ранее политическим процессом. Сирийский лидер подтвердил на встрече с Путиным, что в Дамаске всегда с воодушевлением поддерживают политический процесс, который должен идти параллельно борьбе с терроризмом, рассказал Песков."Президент Сирии принял решение направить своих представителей, своих членов делегации для формирования конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Они будут направлены в Организацию Объединенных Наций, это на базе Женевского процесса", - сообщил также представитель Кремля.Представитель Кремля добавил, что президенты много говорили о необходимости активизировать работу по оказанию гуманитарной помощи сирийцам, а также по экономическому восстановлению Сирии.