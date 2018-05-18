Владимир Якушев предложен на должность главы Минстроя

Тема: Новое правительство России

Председатель Правительства Дмитрий Медведев предложил Президенту России Владимиру Путину назначить губернатора Тюменской области Владимира Якушева новым министром строительства и ЖКХ, передаёт ТАСС.

«Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якушев Владимир Владимрович», — сказал Медведев.

В должности федерального министра он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его создания в ноябре 2013 года.

Владимир Якушев родился в 1968 году. После окончания института работал в коммерческих структурах. С 2001 года работал вице-губернатором Тюменской области, после чего в марте 2005 года стал главой Тюмени.

В ноябре 2005 года был утверждён в должности губернатора Тюменской области. В 2010 году его переназначили на новый пост. В сентябре 2014 года Якушев впервые принял участие во всенародных выборах в качестве кандидата и победил в первом туре, набрав 87% голосов.

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