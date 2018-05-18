Впервые в конкурсе Суворовский натиск задачи выполняются совместно с артиллерийскими подразделениями

В Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялись первые заезды гонки мотострелковых подразделений в ходе Всеармейского конкурса «Суворовский натиск». Одной из главных особенностей конкурса является привлечение артиллерии на этап стрельбы для поражения целей на дальних расстояниях, которая до этого не применялась.

По условиям этапа конкурса экипажи БМП-2 в составе взвода выполняют 3 заезда с преодолением естественных и искусственных препятствий. На каждом заезде выполняется стрельба из штатной 30-мм пушки и пулемета ПКТ по различным мишеням, имитирующим пехоту, легкобронированные цели и вертолеты условного противника. В интересах командира взвода действует БЛА, который ведет разведку целей и корректировку стрельбы. Минометные расчеты входят в состав команд мотострелков и получают задачи на поражение дальних целей.

Всего в Приамурье борьбу ведут 6 команд мотострелковых подразделений. Конкурсы продлятся до 25 мая. Экипажам команд-победителей выпадет часть представлять Вооруженные силы страны на международных играх.