ВСУ пошли на прорыв из «котла» под Горловкой; Путин напомнил о выходе по Донбассу

Ситуация в Донбассе остается непростой. Военкоры ДНР передают о попытке прорыва украинских силовиков из «котла» под Горловкой.

По информации с мест событий, украинские военные, блокированные в н.п. Чигари по Горловкой, предприняли попытку выйти из окружения. Одновременно с этим из этого района ВСУ вели огонь по жилым массивам поселка шахты имени Гагарина.

Встретив отпор со стороны ополчения, украинские силовики понесли немалые потери – шесть солдат погибли.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель в Сочи напомнил о ведущем методе урегулирования конфликта в Донбассе. По словам президента РФ, таковым является «нормандский формат».

«Мы считаем его («нормандский формат» — примечание) важным инструментом в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Россия готова продолжать работать в этом формате. Мы считаем его очень важным, и во всяком случае в настоящий момент ему замены нет», — сказал Путин.