Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил столб пепла высотой девять километров

Геологическая служба США сообщает о том, что гавайский вулкан Килауэа выбросил пепел на высоту примерно 9,1 километра, в связи с чем был объявлен высший четвертый код опасности.

В сообщении также говорится, что в нескольких селениях, расположенных поблизости от вулкана, наблюдается пеплопад. При этом служба прогнозирует, что усиление интенсивности выброса вулканом лавы и пепла может в любой момент возрасти, и отмечает, что местным жителям нужно быть готовыми к этому.

Введенный специалистами Геологической службы красный код опасности сообщает пилотам самолетов, что видимость в воздухе затруднена из-за находящегося там облака пепла, а также, что пепел может повредить самолетные двигатели. При этом экипажам авиалайнеров предписывается не приближаться к вулкану на расстояние восьми километров.

Власти Гавайев сообщили о том, что число вулканических трещин увеличилось до 17 и объявили новую эвакуацию населения.