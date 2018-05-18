Вылазка ВСУ на окраину Горловки захлебнулась в крови: сводка о военной ситуации в ДНР (ИНФОГРАФИКА)

На Горловском направлении военные преступники командиры 24-й и 54-й отдельных механизированных бригад Гудзь и Майстренко вели прицельные обстрелы по жилым районам восьми населенных пунктов Республики, выпустив 74 мины калибром 120 мм, 56 мин калибром 82 мм. Активно применялись все виды гранатометов и стрелковое оружие.

Артиллерийскому обстрелу подвергся населенный пункт Железная Балка, по которому украинские террористы применили 15 снарядов калибром 122 мм, а также четыре раза украинские боевики обстреляли поселок шахты им. Гагарина из танка.

В результате обстрелов н. п. Горловка, Зайцево, Гольмовский и шахты им. Гагарина причинен значительный ущерб гражданским объектам. Повреждения и разрушения различной степени получили семь домостроений и участок газопровода.

Сегодня утром от обстрелов украинских боевиков пострадали двое мирных жителей Никитовского района г. Горловка (Жуков В. П., 1958г. р., Жила Д. С., 1985 г. р.).

На Донецком направлении боевики украинских оккупационных сил вели обстрелы трех населенных пунктов и района «Вольво-Центра» г. Донецка, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении противник обстрелял районы трех населенных пунктов, применив 12 мин калибром 120 мм, 36 — 82-мм мин. Обстрелы также велись из вооружения БМП и стрелкового оружия.

К сожалению, при защите Республики погиб легендарный командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».

Также в ходе выполнения боевой задачи на переднем крае один военнослужащий ВС ДНР погиб и один получил ранение.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.

Всего за прошедшую неделю противник 202 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики 150 снарядов калибром 122 мм, 48 танковых снарядов и 1544 мины калибром 120 и 82 мм, не считая вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы более 20 населённых пунктов Республики. В результате обстрелов повреждения получили 25 жилых домов.

Наиболее горячей точкой на карте Донбасса на этой неделе оставалась Горловка и ее окрестности.

Украинские каратели 12 мая предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции в районе поселка Южное, в Чигарской балке, в результате которой понесли большие потери и отступили.

При этом данная провокация готовилась к приезду спецпредставителя Госдепа США К. Волкера в сопровождении Порошенко. Однако, успех сорвался. Результатом авантюры стали погибшие и раненые украинские солдаты, а также всплывающие видео от брошенных там же боевиков ВСУ с жалобами на командование.

Стоит прояснить данную ситуацию. По данным нашей разведки, в вылазке на окраину Горловки принимали участие около 30–40 боевиков. Однако, атака захлебнулась в крови.

По нашим данным, у противника только в первый день потери составили 9 погибшими и 5 ранеными. Затем эти потери за три дня возросли еще на пять погибших и трое раненых, в связи с отсутствием возможности эвакуировать раненых и продолжением интенсивного огня из стрелкового оружия в условиях прямой видимости с господствующих высот.

А 16 мая в ходе попытки выйти из блокированного района, противник потерял погибшими шесть человек. Важно отметить, что эти боевики вели огонь из района Чигарей по жилым районам поселка шахты им. Гагарина и представляли угрозу мирным жителям.

Кроме этого, вчера нашими подразделениями был уничтожен в районе шахты «Южная» минометный расчет украинских боевиков, обстреливавший дома мирных жителей и наши позиции.

Стоит отметить, что бегство украинских боевиков, участвовавших в атаке, спровоцировало отступление и других подразделений, занимавших до этого один из терриконов на окраине поселка.

В настоящее время данная позиция утеряна противником, в связи с чем мы полностью контролируем поселок Южный с занимаемых высот. Об этом говорят массовые потери противника.

По нашим данным, боевикам ВСУ за эту провокацию было обещано очень большое вознаграждение. Но, как всегда, украинские власти не сдержали свое слово. В результате чего, одно подразделение, не исключено, что наемников, под покровом ночи покинуло Чигарскую балку в направлении Константиновки.

Кроме этой провокации, украинские каратели обрушили практически весь свой арсенал запрещенных вооружений по окраинам Горловки, где применялась, в том числе, крупнокалиберная артиллерия.

От разрывов снарядов на этой неделе погиб один и получили ранения восемь мирных жителей.

Огонь из минометов и артиллерии велся с ранее занимаемых позиций ВСУ.

Тем не менее массированные обстрелы украинских военных по пригороду Горловки могут быть отвлекающим маневром, на котором украинское командование планировало ограничиться политической победой и фиктивным улучшением своих позиций.

Отсутствие успехов ВСУ подтверждает коряво состряпанный украинским военным телевидением фейковый видеоматериал, в котором унылые боевики рассказывают несогласованные версии липовой победы. В репортаже нет кадров из Чигарской балки. Все съемки сделаны исключительно с ранее занимаемых ВСУ позиций в глубине н. п. Южное, с приближением объектива.

По оценкам специалистов, противник использовал старые кадры, которые не вошли в репортаж из этого района 17 июля 2017 г., о чем говорят одни и те же ракурсы и обстановка. Командование оккупационных сил использовало эту нелепую видеосъемку в качестве основного доказательства своего продвижения.

Мы уверены, что командование «ООС» полностью не владеет обстановкой, запуталось в докладах, а также липовых наскоро смонтированных репортажах своих диванных пропагандистов.

Продолжу.

Основным направлением для подготовки противника к наступлению остается юг Республики, где противник не только концентрирует запрещенное вооружение, но и накапливает материальные средства.

Это характерно заметно по тому, как оккупанты экономят свои боеприпасы, сократив обстрелы территории Республики от Донецка и ниже к Азовскому морю.

Подтверждением этому служит опубликованный СМИ документ 30 ОМБр ВСУ о готовности соединения к участию в наступательных действиях, подлинность которого мы подтверждаем. Также имеются данные разведки о перемещении танковых подразделений ближе к возможным участкам прорыва.

Кроме того, командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксировано присутствие в зоне ограничения тяжелого вооружения:

152-мм буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» — 2 единицы;

152-мм буксируемые гаубицы «Д-20» — 15 единиц;

152-мм буксируемые гаубицы «Акация» — 28 единиц;

122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» — 6 единиц;

120-мм миномет «Молот» — 6 единиц;

зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» — 1 единица;

танки Т-64 и Т-72 – 37 единиц;

БМП, БТР, БРДМ — 27 единиц.

И в заключение, нам известны все планы и намерения украинского командования, которые ВС ДНР всегда готовы разрушить, получив на это соответствующий приказ.