WADA утвердило ежегодное увеличение бюджета на 8% на протяжении 4 лет

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил увеличение бюджета организации ежегодно на 8% на протяжении последующих четырех лет - с 2019 по 2022 год, сообщает пресс-служба организации.

Заседание совета учредителей WADA, включающего 38 членов – поровну представителей от спортивного движения и правительств стран, состоялось в четверг в Монреале.

В ноябре прошлого года сообщалось, что бюджет WADA на 2018 год увеличится на 8% и составит 32 миллиона долларов.

"В ноябре 2017 года менеджмент WADA представил совету детальное предложение, обрисовывающее ресурсы, финансовые и человеческие, которые будут необходимы, чтобы соответствовать ожиданиям совета и всех заинтересованных сторон. Поэтому получение этих финансовых обязательств от правительств и спортивного движения очень обнадеживает и является одобрением проделанной работы и доверием способности агентства выполнять свою миссию защиты "чистого" спорта", - заявил президент WADA Крейг Риди.

Совет также обсудил предложение вице-президента организации Линды Хофстад Хеллеланд провести независимый анализ антидопинговой системы в свете российского допингового скандала. Совет поддержал решение исполкома WADA, проведенного днем ранее, тщательно рассмотреть предложение и вернуться к обсуждению в будущем.