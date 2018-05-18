Яровая предложила блокировать призывающие детей к нарушениям сообщества

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о блокировке в интернете сообществ, подстрекающих несовершеннолетних к противоправным действиям. Предлагается внести изменения в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает «Интерфакс».

Автор проекта, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, предлагает не удалять интернет-страницы с опасной для детей информацией, а только блокировать, чтобы органы следствия могли зафиксировать все необходимые для расследования сведения, как указано в пояснительной записке к проекту закона.

«Практика показала, что необходимо распространить процедуру оперативного реагирования и на информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. Это так называемые «колумбайн-сообщества» и игры по типу «Беги или умри» и «Фея огня», и т.д.», - сказала Яровая.

Законопроект уже поддержали Минкомсвязи России, МВД России, минюст, министерство образования и науки, Роскомнадзор, генеральная прокуратура, Следственный комитет и члены Экспертного совета при заместителе Председателя Государственной Думы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.