Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться

Когда теряешь близкого человека, это всегда непросто. Мы с Сергеем обоюдно решили расстаться. Я не планирую с ним мириться, хотя очень по нему скучаю. Любовь нужно чем-то подпитывать, на ней одной далеко не уедешь. Любовь — это, конечно, хорошо. Но если других аспектов нет, то ты просто начинаешь рано или поздно понимать: «А куда дальше?» Ты не согласна с его взглядами на жизнь, он — с твоими. Да, сейчас очень больно, обидно, неприятно, да, ты сейчас скучаешь и не находишь себе места, потому что ты строил планы, и все в одночасье рушится. Но нет смысла эту «удавку» затягивать дальше, ждать, когда у вас будут дети, чтоб потом они воспитывались без отца.Когда мы обсуждали тему детей, Сережа говорил, что их хочет. Я думаю, он будет отличным папой, судя по тому, как он нянчился с Миленой, хотя это всего лишь собачка. Но вот каким он будет мужем, это вопрос спорный, потому что Сережа еще не нагулялся, ему нужна мишура, чтобы им восторгались, восхищались… Ему для этого нужна не одна женщина, а чтобы все говорили, какой он прекрасный. Для меня это немного странно. Да, было предложение, и планы были, но знала бы я, где упаду, соломку бы подстелила.Не отдала Сергею кольцо, по-прежнему его ношу, только на другом пальце. Я спросила его, будет ли он его забирать, все-таки оно не просто так было подарено. На что он ответил: «Нет, я подарил его тебе». Также я ношу его кулон, практически не снимая, потому что это мои вещи, и они мне очень дороги.К сожалению, так сложилось, что наши дороги разошлись. Я пошла своей дорогой, а Сережа — своей. Желаю ему счастья, найти ту самую девушку, которая будет его любить, почитать, боготворить. Но я, наверное, такой быть не смогла. Читаю иногда такой бред, что мы разошлись из-за того, что я сошлась с бывшим мужем, или из-за того, что я стала ведущей — это все полная чушь. Мы не расставались из-за серьезных вещей: когда он мне изменил, когда его во мне что-то не устраивало, а тут вдруг я стала ведущей, и разошлись? Это абсурд. Семья и карьера — вещи, которые можно совмещать, из-за этого люди не расходятся. Сейчас мы не поддерживаем общение вообще, и это не по моей инициативе, я бы с удовольствием общалась. Но он не хочет, он сейчас в Магнитогорске.