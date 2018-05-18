«Чужие дети быстро растут», - всегда говорила моя мама. Но почему то я все больше ловлю себя на мысли, что я замечаю, как наши дети быстро растут, как они из пухленьких пупсов превращаются в классных парнишек, а вот чужие детки, как будто бы остались такими же маленькими. И всегда, вспоминая эти мамины слова, говорю себе «Да нет же, вон Эльдар уже такой большуля, Ролан школьник почти, скоро мои кросы ему в пору будут! Такие рослые! Мои быстрее всех растут!» И вот, думаю, у всех мам так? Или все же вы согласны с тем, что чужие дети быстрее растут? Может причина в том, что я умышленно зацикливаюсь на себе и моей жизни, семье, детях, самореализации, не глядя на других, не сравнивая. Я считаю, что в этом тоже секрет счастья! Не распыляться на достижения других, а всю энергию направить на себя, на заботу о своих благах! А вы разделяете мое мнение? Если нет, то почему?
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Новости » Шоу-бизнес » Юля Салибекова замечает, как быстро растут ее дети
Юля Салибекова замечает, как быстро растут ее дети
Добавлено: 18 май 2018 в 11:57, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 май 2018 в 11:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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