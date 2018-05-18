Законы, вступающие в силу 18 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 527 «Об утверждении Правил выдачи иностранным авиационным предприятиям, международным эксплуатационным агентствам и иностранным индивидуальным предпринимателям разовых разрешений уполномоченного органа в области гражданской авиации на прием на территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок на территорию иностранного государства или на перевозку их на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, а также разрешений уполномоченного органа в области гражданской авиации на прием на территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации»

Подписанным постановлением установлен порядок выдачи иностранным перевозчиком разовых разрешений о приеме на борт воздушного судна пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок.

Разрешения выдаются на основании заявки, которую подает перевозчик в Росавиацию с приложением свидетельства о регистрации воздушного судна; страхового полиса, подтверждающего страхование ответственности за ущерб перед 3-ми лицами; свидетельств членов экипажей воздушных судов (для воздушных судов вместимостью более 20 пассажиров); подтверждения операторов российских аэропортов о предоставлении слотов, необходимых для осуществления перевозки.

Правила будут действовать до 1 июня 2019 года.

Яндекс.Дзен

СМИ: британские следователи начали допрос Скрипаля

В Костромской области за убийство 8-летней девочки задержан её 54-летний сосед

Госдума освободила Голикову от должности главы Счётной палаты