Жителям Иркутской области посоветовали запасаться водой из-за разлива нефти

В Усольском районе Иркутской области в Ангару попала нефтесодержащая жидкость. Из-за этого жителям городов Черемхово и Свирск рекомендовали запастись водой на случай остановки водозабора, сообщает «Тайга Инфо» со ссылкой на МЧС.

Нефтепродуктовы вылились из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 метрах от берега Ангары. Течь локализовали, вокруг пятна разместили заграждения.

Утром когда угроза миновала, водозабор был запущен, сообщил «Интерфаксу» мэр Черемхово Вадим Семенов.

По его словам, превышения предельно допустимой концентрации нефти в воде не фиксировалось, водозабор останавливался «для промывки фильтров и других подготовительных мероприятий».