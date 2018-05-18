Зрада: Волкер нанёс сокрушительный удар по украинской пропаганде о Донбассе

В войне на Донбассе с обеих сторон принимают участие этнические русские.

Об этом куратор Украины от Госдепартамента США Курт Волкер заявил в интервью «BBC Україна», тем самым опровергнув то, что вот уже 4 года говорят власти и СМИ Украины об украинском Донбассе.

По его словам, «местное население на Донбассе — это в основном этнические русские, которые говорят по-русски».

Волкер в интервью иезуитски упомянул «помощь русскоязычному населению»:

«Если Россия на самом деле хочет помочь русскоязычным людям, она должна начать с вывода своих войск с этой территории», — заявил он.

Волкер также заявил, что у президента России Владимира Путина есть ориентиры и возможности «представить себя в лучшем свете».

«Например, установление мира в Украине, остановка боев между этническими россиянами по обе стороны конфликта — это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план. Но начаться это должно по выбору Москвы», — сказал Волкер.

Как сообщала «Русская Весна», Волкер прибыл на Донбасс 14 мая и уже успел сделать ряд громких заявлений — в частности о том, что украинцы не смогут вернуть Крым и Донбасс.