11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

11 европейских компаний и украинских газовых трейдеров заинтересовались транспортировкой газа по Трансбалканскому трубопроводу, соединяющему Румынию и Украину."Трубопровод "Транзит-1", который является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, сегодня используется для транспортировки природного газа из РФ в Болгарию, причем долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода "Газпромом" на территории Румынии завершился в 2016 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Укртрансгаз" подготавливается к переходу на прямые взаимоотношения со смежными операторами ГТС на всех международных точках входа/выхода.Это станет возможным в 2020 году после окончания транзитного контракта с "Газпромом", заявляет оператор.