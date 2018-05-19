60 минут. Меркель и Путин в Сочи последний выпуск 18 мая. Урегулирование кризиса в Сирии президент России сегодня в Сочи обсудит в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме ситуации в арабской республике, как сообщили в Кремле, лидеры затронут также то, что происходит на Украине, и ядерную сделку с Ираном, после того как из нее вышли Соединенные Штаты. Влиятельная американская газета Wall Street Journal приводит любопытные подробности переговоров Дональда Трампа и Ангелы Меркель. По данным журналистов, хозяин Белого дома пытается заставить европейцев отказаться от строительства нового газопровода из России. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.
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60 минут - Меркель и Путин в Сочи (18.05.2018)
Добавлено: 19 май 2018 в 13:27,
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 19 май 2018 в 13:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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