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» » 60 минут - Меркель и Путин в Сочи (18.05.2018)

60 минут - Меркель и Путин в Сочи (18.05.2018)


Добавлено: 19 май 2018 в 13:27,
60 минут. Меркель и Путин в Сочи последний выпуск 18 мая. Урегулирование кризиса в Сирии президент России сегодня в Сочи обсудит в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме ситуации в арабской республике, как сообщили в Кремле, лидеры затронут также то, что происходит на Украине, и ядерную сделку с Ираном, после того как из нее вышли Соединенные Штаты. Влиятельная американская газета Wall Street Journal приводит любопытные подробности переговоров Дональда Трампа и Ангелы Меркель. По данным журналистов, хозяин Белого дома пытается заставить европейцев отказаться от строительства нового газопровода из России. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.


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Добавлено: 19 май 2018 в 13:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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