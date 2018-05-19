Абэ рассчитывает на прогресс в переговорах по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным реализацию плана сотрудничества Москвы и Токио, а также добиться прогресса в заключении мирного договора между странами, сообщает ТАСС. Читайте по теме

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В эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1» японский премьер пояснил, что два года назад выступил с предложением о сотрудничестве в виде плана из восьми пунктов. По его словам, эти проекты уже претворяются в жизнь.

Абэ добавил, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным намерен обсудить, насколько далеко сторонам удалось продвинуться в реализации этого плана.

«Я также рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи — заключении мирного договора», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что лидеры двух стран считают ключевым моментом в данном вопросе осознание важности японо-российских связей народами двух стран.

Синдзо Абэ 25-26 мая посетит Россию с визитом по приглашению российского президента Владимира Путина.

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