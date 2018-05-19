Алисса Милано рассказала о психическом заболевании и борьбе с послеродовой депрессией: "Мне казалось, что я умираю"

Алисса Милано

Журнал Time опубликовал рассказ 45-летней Алиссы Милано о психологических проблемах и ухудшившемся из-за них здоровье. Звезда сериала "Зачарованные" (Charmed) призналась в статье, что несколько лет боролась с психическим заболеванием.

Мое генерализованное тревожное расстройство, скорее всего, было вызвано послеродовой депрессией, — считает актриса, которая воспитывает двоих детей, шестилетнего сына Майло и трехлетнюю дочь Элизабеллу.

Алисса Милано

Милано рассказала, что в 2011 году, через два года после беременности, прервавшейся из-за выкидыша, она узнала, что снова ждет ребенка.

Когда узнала, что беременна сыном Майло, была счастлива. Беременность протекала прекрасно. Не было приступов утренней тошноты, я ходила на йогу для беременных пять раз в неделю, ежедневно совершала длительные пешие прогулки и спала днем. Твердо решила, что роды пройдут максимально естественно: без обезболивающих препаратов, кесарева сечения… Но жизнь не всегда идет по плану, — рассказала Алиса.

Алисса Милано с сыном

За десять дней до ожидаемых родов у нее возникли осложнения. Врачи были вынуждены вызвать роды, которые длились 18 часов и закончились кесаревым сечением.

Со своим дорогим сыном на руках я испытывала боль. А в ночь, когда мы вернулись домой из больницы, почувствовала первый приступ тревоги. Я считала, что не справилась с родами как мать и подвела собственного ребенка. Мое сердце колотилось, живот болел, мне казалось, что я умираю, — продолжила рассказ Милано.

Алисса Милано в кадре из сериала "Зачарованные"

Она добавила, что выздоровела, но вскоре чувство страха вернулось, когда Майло заболел, а спустя некоторое время Алиса вернулась к работе и проводила на съемках по 16 часов, что и стало кульминацией истории ее болезни.

В два часа ночи я обратилась в отделение неотложной помощи и попросила психиатра принять меня. Три дня провела в психиатрической палате. Некоторые врачи не принимали всерьез мои симптомы, но среди специалистов нашлись те, которые помогли мне. Они убедили меня, что я обладаю силой противостоять болезни, могу восстановиться и попросить о помощи, — заключила Алиса.

Алисса Милано с дочерью

Актриса объяснила, что публикацией своей истории хочет привлечь внимание к данной проблеме, которая остро стоит в обществе: по словам Милано, более 40 миллионов американцев испытывают подобные трудности, поэтому доступ к квалифицированной медицинской помощи должен быть у всех.

Алисса Милано с детьми