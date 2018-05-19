Антонов: ПБК ЦСКА должен показать свое лицо в матче за бронзу Евролиги

БЕЛГРАД, 19 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты ЦСКА должны показать свое лицо в матче за третье место Евролиги против литовского "Жальгириса", заявил форвард московской команды Семен Антонов.

В пятницу в Белграде ЦСКА проиграл испанскому "Реалу" со счетом 83:92 в полуфинале Евролиги. В матче за третье место команда Димитриса Итудиса встретится с "Жальгирисом", который в другом полуфинале уступил турецкому "Фенербахче".

"Жальгирис" будет мотивирован в матче за третье место Евролиги, потому что они впервые за долгое время вышли в "Финал четырех". Мы должны показать, кто мы есть и что мы ЦСКА. Матч за третье место ничего не решает. Но ради наших болельщиков, которые приехали сюда поддержать нас, мы должны показать в этом матче качественный баскетбол и наше лицо", - сказал Антонов журналистам.

"Вопрос необходимости матча за третье место в Евролиге будет обсуждаться вечно, как и формат проведения финальных стадий Евролиги, - продолжил форвард ЦСКА. - Для болельщиков это хорошо. Люди приехали, потратили деньги, хотят увидеть матч. Но болельщики тоже, наверное, понимают, что у команд, проигравших в полуфинале, настроение чуть-чуть подорвано".