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» » Антонов: ПБК ЦСКА должен показать свое лицо в матче за бронзу Евролиги

Антонов: ПБК ЦСКА должен показать свое лицо в матче за бронзу Евролиги


Добавлено: 19 май 2018 в 08:00, Категория: Спорт
Антонов: ПБК ЦСКА должен показать свое лицо в матче за бронзу Евролиги
БЕЛГРАД, 19 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты ЦСКА должны показать свое лицо в матче за третье место Евролиги против литовского "Жальгириса", заявил форвард московской команды Семен Антонов.

В пятницу в Белграде ЦСКА проиграл испанскому "Реалу" со счетом 83:92 в полуфинале Евролиги. В матче за третье место команда Димитриса Итудиса встретится с "Жальгирисом", который в другом полуфинале уступил турецкому "Фенербахче".

"Жальгирис" будет мотивирован в матче за третье место Евролиги, потому что они впервые за долгое время вышли в "Финал четырех". Мы должны показать, кто мы есть и что мы ЦСКА. Матч за третье место ничего не решает. Но ради наших болельщиков, которые приехали сюда поддержать нас, мы должны показать в этом матче качественный баскетбол и наше лицо", - сказал Антонов журналистам.

"Вопрос необходимости матча за третье место в Евролиге будет обсуждаться вечно, как и формат проведения финальных стадий Евролиги, - продолжил форвард ЦСКА. - Для болельщиков это хорошо. Люди приехали, потратили деньги, хотят увидеть матч. Но болельщики тоже, наверное, понимают, что у команд, проигравших в полуфинале, настроение чуть-чуть подорвано".


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Добавлено: 19 май 2018 в 08:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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