Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Японские астрономы с помощью мощнейших телескопов на Земле обнаружили звезды, которые были сформированы всего через 250 миллионов лет после Большого взрыва, то есть, гораздо раньше, чем предполагалось до этого. Эти звезды появились тогда, когда возраст Вселенной составлял всего 2% от теперешнего.Издание подчеркивает, что ученым удалось побить несколько рекордов: обнаруженные звезды являются старейшими из известных на дынный момент. Кроме того, исследователям удалось обнаружить кислород на расстоянии 13,28 миллиардов световых лет от Земли, что является старейшим свидетельством существования этого газа во Вселенной.В ходе исследования ученые использовали комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили. Ученые выявили в сигнале, полученном оборудованием, следы присутствия нейтральных атомов кислорода, который образуется в недрах звезд и попадает в межзвездную среду на финальной стадии их существования. Атомы ионизируются при воздействии излучения от других звезд и начинают испускать свет в инфракрасной области спектра. Из-за расширения Вселенной радиация, идущая к Земле, становится микроволновой.