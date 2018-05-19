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Авторские ювелирные украшения


Добавлено: 19 май 2018 в 20:30, Категория: Статьи

Авторские ювелирные украшенияЧто подарить любимому человеку на важную дату или событие? Чем порадовать возлюбленную в важный для неё день? Как навсегда отметить важнейший день в жизни — сочетание двух сердец в пару? На все эти вопросы можно ответить одним и тем же — это ювелирные украшения. Отметим, что мастерская ювелирных изделий на заказ предлагает авторское исполнение цепочек из золота и серебра, колец по индивидуально разработанным проектам, кулонов, подвесок, браслетов и других украшений.

В прейскуранте также есть лазерная пайка на очках, бижутерии и т.д., а также граверные работы на металле, стекле, пластике — практически на всём, что угодно. Если на вашем украшении разболтался камень, и вам нужно его закрепить, то подбор и закрепка камней также могут быть осуществлены в этой мастерской.

Также если вы нашли подходящий камень, но по размеру или форме он вас не устраивает или не подходит к кольцу, то огранка, которую также можно заказать в мастерской, будет идеальным вариантом, к тому же это поможет сделать камень значительно более привлекательным внешне, чтобы завоевать сердце человека, которому вы собираетесь это кольцо дарить. Для любителей индивидуальности существует возможность 3D-моделирования украшений по вашему индивидуальному эскизу и вообще по любой картинке.

Мастерская также с 1997 года занимается и более рутинными процедурами, такими как замена замков или изготовление цепей или браслетов. Важным моментом является и то, что каждое украшение будет выполнено ручной работой, а цепи и браслеты производятся методом ручной вязки, что практически гарантирует отличное качество произведённых работ. Филиалы мастерских расположены по всей Московской области, в таких городах, как Наро-Фоминск, Кубинка и Краснознаменск.

Итак, более 20 лет работы, более 25000 позиций в каталоге и более 4000 клиентов, оставшихся удовлетворёнными — всё это говорит о качестве и уровне работы, которую сделает для вас эта мастерская. Ещё одним приятным бонусом является возможность изготовления ювелирных изделий из лома, который предоставит сам заказчик. Лом может быть любого цвета и формы, скажем, если вам больше не нужны старые украшения или золотые коронки для зубов, то вы можете принести их, сдать в качестве лома и заплатить лишь за работу. Удобно, не правда ли? Таким образом, если вам нужно новое украшение, замок, запонка, брелок или что угодно ещё, то это отличный вариант.


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Добавлено: 19 май 2018 в 20:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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