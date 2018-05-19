"Айнтрахт" обыграл "Баварию" и завоевал Кубок Германии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Айнтрахт" из Франкфурта обыграл мюнхенскую "Баварию" и стал пятикратным обладателем Кубка Германии по футболу.

Субботний матч в Берлине завершился победой "Айнтрахта" со счетом 3:1. Дубль в составе победителей сделал Анте Ребич (11-я и 82-я минуты), еще один мяч в компенсированное время второго тайма забил Мият Гачинович. У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (53-я).

"Айнтрахт" в последний раз выигрывал Кубок Германии в 1988 году, а всего в пятый раз стал обладателем трофея.

Матч против "Баварии" стал последним для Роберта Ковача на посту главного тренера "Айнтрахта". В новом сезоне специалист возглавит мюнхенцев. Возглавляющий "Баварию" Юпп Хайнкес 2 мая заявил, что завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.