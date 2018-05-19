Bild: Путин в Сочи показал Меркель, «кто в доме хозяин»

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Сочи, где встретилась с российским лидером Владимиром Путиным.

Немецкий журнал Bild отметил, что Меркель решила не ехать в Москву, чтобы не поднимать «шумихи вокруг визита». Президент РФ поступил иначе — политик показал канцлеру, «кто в доме хозяин». Издание подчеркивает, что Путин сделал это не только в летней резиденции в Сочи, но и на мировой арене в целом.

Глава России ранее здесь же проводил встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Меркель обвиняла последнего в «резне» и называла «газовым убийцей». Несмотря на это, канцлеру пришлось пожать руку руководителю Кремля, которой он ранее здоровался с Асадом.

Таблоид пояснил, что Путин имеет все основания быть уверенным в своей правоте. Президенту РФ приписывают «смертоносные войны на Украине и в Сирии». Нападки остаются безнаказанными, так как немецкие лоббисты отстаивают интересы «Газпрома».