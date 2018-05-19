БК «Леон» - лучшая онлайн контора России

В рамках церемонии награждений пятой ежегодной премии «Спорт и Россия» было вручено множество премий в разных номинациях. Одной из самых ожидаемых номинаций была «Лучший онлайн букмекер», где победу одержала букмекерская контора «Леон», впервые получившая номинацию на эту премию. Таким образом, она с первого же захода стала лучшей в своей категории, опередив такие конторы, как «Лига ставок» и «Бинго-Бум».

Представители БК «Леон» сообщили, что гордятся легальным статусом конторы на территории РФ и растущим количеством пользователей, а также обозначили развитие сайта и области интернет-ставок в качестве приоритетных направлений развития компании. Важно отметить, что аудитория БК «Леон» набирается за счёт активной рекламы в Интернете, что является одним из наиболее важных моментов для компании.

Букмекерская контора «Леон» входит в саморегулируемую организацию «Ассоциация Букмекерских Контор» и существует с 2011 года, тогда же ею была получена и лицензия на осуществление деятельности по организации проведению азартных игр. Ресурс функционирует на условиях абсолютной прозрачности и безопасности, обеспечивая таким образом достаточно большой приток клиентов, которые доверяют своей букмекерской конторе. Для регистрации на сервисе необходимо заполнить анкету, которая впоследствии будет проверена, а на основании этого будет вынесено решение о том, получит ли пользователь права клиента конторы. В анкете должны быть указаны дата рождения игрока, полные фамилия имя отчество клиента и его электронный адрес. К тому же, для вывода средств может потребоваться скан паспорта, необходимый для верификации личности игрока.

БК «Леон» множеством способов старается поднимать свою релевантность в мире российского спорта и туризма. Так, недавно букмекерская контора проспонсировала велоэкспедицию Богдана Булычёва, члена Русского географического общества и Ассоциации полярников, на Северный полюс. Спустя несколько недель достаточно сложного пути, на котором встретились и трещины, и разломы, и даже открытая вода, путешественник смог достичь географического Северного Полюса с флагом букмекерской конторы. Представители конторы заявили: «Мы любим спорт и любим оправданный риск. Отлично, что такие наши принципы совпали с целью этой экспедиции Богдана. Это была настоящая игра на грани, но оно того однозначно стоило».