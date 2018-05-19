Блейк Лайвли посмеялась в сети над Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс любят шутить над собой и друг другом, демонстрируя схожее чувство юмора. Накануне уикенда 30-летняя актриса предоставила нам очередную возможность убедиться в этом.

Блейк с иронией прокомментировала снимки своего мужа и Хью Джекмана. Оба актера опубликовали эти кадры на своих страницах в Instagram. На двух разных фотографиях знаменитости позируют вместе в кофейне Джекмана Laughing Man Coffee в Нью-Йорке.

Laughing Man Coffee ищет нового бариста. И тут же появился Райан Рейнольдс… — пошутила актриса в комментарии.

Хью Джекман и Райан Рейнольдс

Она не оставила без внимания и другой кадр, где между актерами стоят двое сотрудников кофейни.

Разве может некоторое расстояние между вами убедить меня, что ты не любишь его (Хью Джекмана – прим.ред.) больше, чем меня. Хорошая попытка, — обратилась актриса к мужу в соцсети.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс