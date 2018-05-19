Брэйн ринг - 11 выпуск (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 21:27 ,

Брэйн ринг 11 серия последний выпуск 18 мая. Права на ошибку больше нет! Чем ближе финал, тем жестче правила: теперь команды играют на вылет. По итогам прошлого состязания на шаг впереди своих конкурентов оказалась Калуга. В первом отборочном бою их противниками стали представители Саранска. Во втором отборочном туре место за красным столом было у команды из Воронежа, а за зеленым – у представителей Челябинска. Принимать окончательное решение в спорных ситуациях помогали независимые арбитры – актриса театра и кино Екатерина Рокотова и первый чемпион по Брэйн рингу Алексей Блинов.



