Брэйн ринг 11 серия последний выпуск 18 мая. Права на ошибку больше нет! Чем ближе финал, тем жестче правила: теперь команды играют на вылет. По итогам прошлого состязания на шаг впереди своих конкурентов оказалась Калуга. В первом отборочном бою их противниками стали представители Саранска. Во втором отборочном туре место за красным столом было у команды из Воронежа, а за зеленым – у представителей Челябинска. Принимать окончательное решение в спорных ситуациях помогали независимые арбитры – актриса театра и кино Екатерина Рокотова и первый чемпион по Брэйн рингу Алексей Блинов.
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Брэйн ринг - 11 выпуск (18.05.2018)
Добавлено: 19 май 2018 в 21:27,
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 19 май 2018 в 21:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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