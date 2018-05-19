Человек-невидимка - 12 сезон, 22 выпуск, Виктор Васильев (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 14:14 ,

Человек-невидимка 12 сезон 22 серия Виктор Васильев последний выпуск 18 мая. Эксперты программы выяснят, почему до 37 лет ни одной девушке не удавалось затащить героя в ЗАГС? Из-за чего его жена, актриса Анна Снаткина, не может спать спокойно? Почему он сам притягивает негативные ситуации в свою жизнь? Как это прекратить? И кто пытался извести известного телеведущего и успешного шоумена с помощью магии? Каждую неделю в гости к Эвелине Бледанс приходят звезды. Но не все, а только те смельчаки, которые не боятся показать всей стране свое истинное лицо. Шаман, гадалка, хиромант, психолог, криминалист и маг – в их руках прошлое, настоящее и будущее именитых гостей.



