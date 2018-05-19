Члены британской королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото

Королева Елизавета II/Кейт Миддлтон/Принцесса Шарлотта

Свадьбу британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл не смогли пропустить многие именитые персоны — церемонию бракосочетания пары посетили и звездные друзья теперь уже молодоженов, и родственники. В частности мероприятие почтили своим присутствием многие члены королевской семьи.

Так, наибольшим вниманием пользовались Кейт Миддлтон (герцогиня впервые после рождения третьего ребенка появилась на официальном мероприятии) и принц Уильям с детьми, королева Елизавета II и принц Филипп (за шесть недель до этого он подвергся хирургическому вмешательству и его присутствие на свадьбе было под вопросом), а также принцессы Беатрис и Евгения, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.

Некоторые же СМИ поспешили посвятить публикации родным принцессы Дианы: на свадьбе Гарри и Меган присутствовала племянница леди Ди Китти Спенсер, ее младший брат и не только.

Принц Гарри и принц Уильям

Принц Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой

Королева Елизавета II

Принц Филипп

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер

Майк и Зара Тиндалл

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Принцесса Беатрис

Принцесса Евгения

Принцесса Анна

Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер с супругой

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон

Графиня Уэссекская Софи