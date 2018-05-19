Давай поженимся. Прижимистый и романтичный - Часть 2 (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 14:13 ,

Давай поженимся. Прижимистый и романтичный. Серия 2 последний выпуск 18 мая. Жених – Роман, 31 год, владелец продуктовых магазинов в Челябинске. Мечтает построить дом, предупреждает, что в следующих отношениях будет поприжимистее. Купил любимой девушке машину, права и помог приобрести квартиру, но она промеряла его на еще более состоятельного кавалера. Не потерпит рядом с собой содержанок и гулящих женщин, бесхозяйственные, требовательные и ревнивые барышни тоже не смогут заслужить его внимания. Возьмет в жены порядочную, стройную и душевную девушку с изюминкой. Ближайшие выходные – самое время вспомнить, что Москва – порт пяти морей, и сходить на фестиваль “Рыбная неделя”. Тех, кто предпочитает духовную пищу, приглашают в музеи ночью.



