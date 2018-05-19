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День 19 мая в истории


Добавлено: 19 май 2018 в 07:34,
День 19 мая в истории

Пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев».

В ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи России приглашают посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. 

Впервые эта акция прошла в Берлине в 1997 году. Вслед за Германией эту инициативу подхватила Франция, где в 1999 году прошла «Весна музеев». К началу 2000-х годов в ней принимало участие уже 39 стран мира. В 2005 году акция официально поменяла своё название на «Ночь музеев».

В 2002 году Красноярский музейный центр стал первым последователем этой международной традиции и открыл свои двери перед посетителями в ночное время. А спустя пять лет «Ночь музеев» охватила всю Россию.

В 2017 году в этой международной акции приняли участие свыше 2 тысяч музеев в более 80 регионах страны. Прошли более 1500 мероприятий.

10 лет назад (2008) состоялся первый полет регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100».

Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Он стал первым самолетом, созданным в России после распада СССР.

«Сухой Суперджет-100» предназначен для перевозки до 98 пассажиров на расстояния до 3000 км.

За десять лет было построено более 160 самолётов.

29 лет назад (1989) в Москве открылся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР».

За год до этого прошёл первый в истории Советского Союза конкурс красоты —  «Московская красавица». Он имел большой успех, и было решено провести подобное мероприятие, но уже во всесоюзном масштабе.

В конкурсе «Мисс СССР — 89» приняли участие 35 девушек-победительниц городских, областных и региональных конкурсов красоты.

Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.

96 лет назад (1922) была создана пионерская организация.

У истоков создания этой детской организации стояли супруга Владимира Ленина Надежда Крупская и один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно ему принадлежит идея назвать организацию пионерской и ввести девиз «Будь готов!».  

Решение о её создании было принято 19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции ВЛКСМ. В октябре того же года все пионерские отряды, организованные в разных городах России, были объединены в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

В 1924 году пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, а спустя два года установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина.

К 1970 году организация объединяла 23 миллионов пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. 

В 1990 году правопреемником Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина стал Международный союз детских общественных объедине­ний «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций».

100 лет назад (1918) был открыт для посетителей Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

В мае 1917 года Временное правительство издало приказ о создании в городах дворцового ведомства Петергофе, Царском Селе и Гатчине художественно-исторических комиссий «для приема, регистрации и систематизации как с художественной, так и с хозяйственной стороны всех движимых и недвижимых имуществ бывших дворцовых управлений». Спустя год, 19 мая 1918 года, бывшая императорская резиденция Гатчина открылась для посетителей. 

В годы Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль серьёзно пострадал. Реставрация дворца началась лишь в 1976 году. Первые парадные залы Гатчинского дворца были открыты для посетителей в 1985 году.

Сегодня музей-заповедник «Гатчина» занимает площадь 146,9 га, на которой расположены 14 памятников истории и культуры федерального значения. Среди них, Гатчинский Императорский дворец, Приоратский дворец (единственный в России дворец, построенный землебитным способом), павильоны Венеры и «Березовый домик». Ежегодно музей-заповедник посещают около 180  тысяч человек.

201 год назад (1817) Александр I подписал манифест о соз­дании Государственного коммерческого банка Российской империи.

Тогда же был утверждён и его устав. В 1860 году для «оживления торговых оборотов» и «упрочения денежной кредитной системы» банк был реорганизован в Государственный банк Рос­сийской империи. Основной капитал банка, выделенный ему из казны, составлял 15 миллионов рублей, а резервный — 3 миллиона.

После Октябрьской революции 1917 года в стране была введена государственная монополия на банковское дело, и банк был реорганизован сначала в Народный банк Российской республики, а затем в Народный банк РСФСР. В январе 1920 года он был упразднен, а его активы были переданы Центральному бюджетно-расчетному управлению Наркомата финансов. Спустя год банк был восстановлен под названием Государственный банк РСФСР. Он начал свою работу в ноябре 1921 года. В 1923 году банк был преобразован в Государственный банк СССР. 20 декабря 1991 года он был упразднен и все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РФ (Банку России).

306 лет назад (1712) столица Российской империи была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

В мае 1703 года Пётр I в устье Невы на Заячьем острове заложил крепость  Санкт-Питер-Бурх (ныне — Петропавловская). Позднее название было изменено на более близкое к немецкому Sankt Petersburg — Санкт-Петербург. Он стал первым городом в России, который развивался по заранее разработанному плану. Первоначально Санкт-Петербург строился как крепость, морской торговый порт и стоянка Балтийского флота, но морская торговля быстро превратила его в центр экономической жизни России.

В мае 1712 года сюда по распоряжению Петра I была перенесена столица России.

Санкт-Петербург оставался столицей нашего государства более 200 лет — с 1712 по 1918 года (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго возвращался Москве).

350 лет назад (1668) в селе Дединово (ныне Московская область), на реке Оке, был спущен на воду фрегат «Орел».

Корабль был построен по указу царя Алексея Михайловича для охраны русских торговых судов на Каспийском море. Парусник стал первым русский кораблем западноевропейского типа.

Наблюдение за строительством «Орла», который был заложен в 1667 году,  было поручено боярину Афанасию Ордин-Нащокину. В России корабельных мастеров не было, и из Голландии был приглашён мастер Ламберт Гельт.

Строительство корабля обошлось казне в 2221 рубль.

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Добавлено: 19 май 2018 в 07:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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