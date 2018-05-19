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«День погромов»: новый праздник для украинцев


Добавлено: 19 май 2018 в 06:06, Категория: Новости на сегодня
«День погромов»: новый праздник для украинцев

Националисты навязывают стране празднование массовых этнических чисток.

На фоне непрерывной череды скандалов вокруг антисемитских высказываний чиновников, дипломатов, педагогов и националистических «активистов», киевские депутаты решили отметить юбилейную годовщину одного из самых крупных погромов в украинской истории.

Депутаты Киевсовета приняли решение отпраздновать 250-летие Колиевщины — крестьянского восстания на Правобережной Украине, которое вспыхнуло в 1768 году, и унесло десятки тысяч человеческих жизней. Так, в ходе одной только Уманской резни было убито около десяти тысяч евреев, поляков и униатов, а также две тысячи православных украинцев, которых заподозрили в сочувствии к врагам.

Массовое уничтожение невинных людей — в первую очередь евреев — приобретало в те дни по-настоящему кошмарный масштаб.

«Резня была так велика и ужасна, что кровь зарезанных стояла в синагоге выше порогов. Потом буяны вынесли из синагоги все свитки Торы, разложили их по улицам города и верхом проезжали по ним. Трупы убитых евреев десятками тысяч валялись по городу. Их подвергали мучительным истязаниям: рубили, кололи, четвертовали и колесовали. Малюток отрывали от грудей своих матерей и колесовали.

Один буян заколол на одном чурбане несколько сот евреев. Трупы сделались добычей свиней и собак. Резня эта продолжалась восемь дней. Спустя несколько времени, Гонта объявил приказ, что никто не смеет скрывать у себя еврея; кто ослушается, голова того будет рассечена», — красноречиво описал его один из евреев, который являлся современником этих событий.

Украинские националисты считают эту трагедию важной памятной датой, которую официально отпразднуют в столице страны 29 мая. И если победа над нацизмом является для них поводом для лицемерного примирения (официальное название праздника 8 мая — День памяти и примирения), то убийства уманских евреев вспоминаются без каких-либо сожалений.

«Киев торжественно отметит 250-летие Колиевщины. В городе состоятся разнообразные культурные, воспитательные, исторические и практические мероприятия, направленные на активизацию патриотического воспитания молодежи и память про освободительную борьбу украинского народа. Как будут рассказывать про память десятков тысяч жестоко убитых во время Колиивщины евреев — в решении Киеврады не говорится», — с мрачной иронией пишет об этом директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Сторонники празднования Колиевщины называют ее народным восстанием против гнета польских панов, которые эксплуатировали украинских крестьян и пытались насильно обратить их в католицизм.

К тому же, резня в Умани и Лысянке была натуралистично воспета Тарасом Шевченко в поэме «Гайдамаки», которая относится к классике украинской литературы.


Однако, несправедливости и жестокости со стороны поляков не могут оправдать последовавшей за ними кровавой резни. Тем более, что от нее больше всего пострадало ни в чем не повинное население польских местечек. А евреев убивали исключительно с целью насилия и грабежа — тем более, что они не могли оказать погромщикам никакого сопротивления.

Советская историография всегда подчеркивала этот момент — говоря о социальных причинах восстания, в многонациональном СССР никогда не приветствовали убийства по этническому и религиозному признаку. В то время как традиция украинского национализма буквально упивается картинами массового убийства инородцев, считая их торжеством справедливой народной мести.

Причем, не секрет, что погромщики Симона Петлюры, убийство которого будут отмечать в Украине 25 мая, вдохновлялись историей Колиевщины до такой степени, что взяли себе само название «гайдамаки». Да и организаторы Львовского погрома 1941 года также апеллировали к «славным подвигам» Уманской бойни.

«В украинской истории есть несколько моментов, про которые приличному человеку вспоминать стыдно. Это сотрудничество с гитлеровцами, это Колиевщина и еврейские погромы петлюровских атаманов. Но как-то так удивительно получилось, что всё это у нас теперь самый что ни на есть патриотический мейнстрим. Повод для гордости и основа для формирования национальной идентичности. А потом они делают круглые глаза и упрекают нас в том, что „вы ненавидите все украинское”. Нет, панове, это вы называете украинским всё то, что мы ненавидим», — пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

По существу, националистическое большинство Киевсовета, где доминируют представители ВО «Свобода»*, учредило в Украине официальное празднование «Дня погрома».

Ведь весь опыт практической реализации идеологии украинского национализма во все времена сводился к погромному насилию и этническим чисткам — будь то Проскуровский погром, Волынская резня или нападения на ромов, которые безнаказанно предпринимают сейчас киевские расисты.

И да — сегодня они пытаются строить на основе этого опыта национальную идентичность новых поколений украинцев. А это не может не привести к новым преступлениям на почве этнической ненависти и вражды.

Увы, но эта угроза становится сейчас совершенно реальной. 18 мая ведущие еврейские организации Украины, включая Всеукраинский еврейский конгресс, Еврейскую конфедерацию Украины, Украинский еврейский комитет, Конгресс иудейских религиозных общин, Еврейский фонд Украины, «Гиллель», Ассоциацию узников гетто и концлагерей, и большинство региональных еврейских общин Украины приняли совместное заявление — «выражая глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов». Они поддержали недавнее письмо конгрессменов США, которые выражают озабоченность постоянными проявлениями юдофобии и фактами отрицания Холокоста, которые систематически отмечаются сейчас в Украине.

Однако, эта проблема должна волновать не только евреев — торжества по поводу кровавых погромов должны в первую очередь волновать самих украинцев, которым стараются навязать этот позорный праздник. Такие трагедии должны стать днем национальной скорби — в первую очередь, для того, чтобы никто не смог вновь повторить их в будущем.

Андрей Манчук

Украина.ру


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Добавлено: 19 май 2018 в 06:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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