Дом 2 - Дневной, Выпуск 5122, Lite (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 15:29 ,

Дневной выпуск Lite 19 мая свежая серия. Александра Черно на те-а-тете начала кричать, что все ее провоцируют. Саша нагрубила Владу Кадони. Влад сказал, что он свои слова аргументирует, а Саша просто истерит, Саша закрыла конфликт с Майей, зачем осуждала ее за спиной. Черно заявила ведущему, что он первый начал ей хамить, оскорблять ее отношения, выставляет ее непонятно кем перед мужчиной и зрителями, поэтому она дает реакцию. Кадони заявил, что гонор в свой адрес он терпеть не будет, Саша неделю будет без телефона. Саша не успокоилась, Кадони выгнал Черно с тета. Давыдову не нравится поведение Даши, а внешне она красивая девочка. Даша принесла воды Денису, провела рукой по его торсу.



