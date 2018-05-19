Дом 2 - Остров любви, 5122 Выпуск (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 15:29 ,

Остров любви выпуск 19 мая свежая серия. Илья Яббаров попробовал поговорить с Алёной Рапунцель и выяснить причину их ссоры. Алена считает, что на проекте все обсуждают ситуацию, Илья тоже, но никого не интересует причина ее такого поведения, она не может так жить, когда ее унижают. Девушка сказала парню, что он ни разу не спросил ее, что у нее в душе, Илья своим поведение спровоцировал ее на эмоции, поэтому она его послала. Яббаров повторил, что Алена не имеет права посылать своего мужчину. Данил Гухман пообщался на тете с Кудряшовым и попросил Лешу отпустить Настю. Леша объяснил, что Настя ему дорога и он не может доверить ее Гухману.



