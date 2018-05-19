Два фаната "Атлетико" встретились на одном и том же месте с интервалом в 32 года

Два болельщика мадридского "Атлетико" дважды встретились в Лионе на одном и том же месте. Правда, сделали это с разницей в 32 года. Соответствующие фотографии опубликовал у себя в Facebook известный журналист Кирилл Крыжановский."Удивительно, необычно и на всю жизнь. Два болельщика мадридского "Атлетико" на одном и том же месте в Лионе с разницей в 32 года В 1986-м "Атлетико" в финале Кубка Кубков было разбито "Динамо" 0:3.В 2018-м "Атлетико" в финале Лиги Европы разбило "Марсель" 3:0. Даже трудно представить, что чувствовали эти фанаты, делая аналогичное фото, спустя столько лет", - сделал пост под фотографиями журналист.