Две бывшие возлюбленные принца Гарри приехали на его свадьбу с Меган Маркл

Крессида Бонас/Челси Дэйви

NEWSTES.RU продолжает следить за главной свадьбой года. Еще час и принц Гарри и Меган Маркл официально станут мужем и женой. Пока же наше внимание приковано к звездным (и не только!) гостям грандиозного мероприятия.Среди них, не удивляйтесь, две бывшие девушки Гарри — Челси Дэйви и Крессида Бонас! Да-да, принц остался с девушками в хороших отношениях.

Челси Дэйви

Челси Дэйви считается первой "официальной" девушкой Гарри. Они познакомились, когда учились в соседних школах. Расстаться паре пришлось из-за учебы: Челси отправилась изучать юриспруденцию в ЮАР, а Гарри остался в Великобритании.

Несколько лет — с 2004 года по 2011-й — Челси и Гарри пытались сохранять отношения: они то встречались, то расставались. Дэйви сопровождала принца во время целого ряда официальных мероприятий, в частности на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма Гарри был с ней.

Впрочем, в итоге пара все равно распалась, сохранив при этом дружеские отношения.

Челси Дэйви (в центре) с гостями мероприятия

Крессида Бонас

А вот Крессида Бонас появилась в жизни принца Гарри практически сразу же после Дэйви. Роман с актрисой и танцовщицей у принца завязался в 2012 году и продлился два года. Познакомились Крессида и Гарри благодаря принцессе Евгении, а дебют пары состоялся во время одного из приемов в честь премьеры очередной серии "Бэтмена".

Англичанам нравилась Крессида: она хороша собой, успешна и не замешана ни в каких скандалах. Многие думали, что именно она станет его супругой, но не сложилось.

Крессида Бонас