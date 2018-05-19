Экстрасенсы ведут расследование - Битва сильнейших (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 21:27 ,

Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших. Свами Даши. Россия последний выпуск 19 мая. Пугающие тайны гибели Григория Распутина. Мистик увидел невероятные факты и подробности смерти Григория Распутина. Ему удалось описать все фотографии и понять, что у этого человека была очень сильная энергетика. Также Свами Даши почувствовал мотивы этого жуткого и таинственного убийства и тех людей, которые жестоко расправились с Григорием Ефимовичем Распутиным. Погружение в пространство другого, относительность наших миров. Будто жизнь родилась без живого и пришла из глубин вечных снов. Остановка движений вне воли, словно кто-то тобой управлял. А потом тело корчится в боли, намекая, что сам выбирал.











