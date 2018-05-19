Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале

На 71-м Каннском кинофестивале за лучшую женскую роль наградили Самал Еслямову. Приз она получила за главную роль в фильме «Айка» (социальная драма) режиссера из России Сергея Дворцевого. Жюри объявило результаты 19 мая.

Актриса поблагодарила режиссера во время вручения награды и заявила, что это большая честь для нее.

Кинокартина повествует историю юной нелегальной мигрантки Айки (сыграла Еслямова). Она вынуждена отказаться от новорожденного ребенка и выживать в суровой современной Москве.

Отметим, что драму поддержало российское министерство культуры. Его представитель накануне выступил на открытии немаловажного культурного события — всероссийской акции «Ночь в музее».