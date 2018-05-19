Это Украина: У пенсионера нашли 22 гранатомёта (ФОТО)

Полицейские изъяли 22 гранатомета у военного пенсионера в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Весь этот клад был изъят у обычного военного пенсионера-прапорщика. Кстати, на пенсии этот коллекционер с 1996 года, а об арсенале — „что видел, то и таскал домой”. Так, на всякий случай, „натаскал” 22 гранатомета, более 20 гранат, автомат, пистолет и патроны», — отметил Аброськин.

Также Вячеслав Аброськин опубликовал фотографии, на которых зафиксировано найденное оружие и боеприпасы.